Mihajlovic: “La stagione è finta, sono contento. Non è stato facile” (Di domenica 2 agosto 2020) Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, è intervenuto nel post gara dopo il pareggio contro il Torino: “Oggi sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, sono 47 punti come base per migliorare il prossimo anno. I ragazzi non hanno avuto l’allenatore per diversi mesi e credo che aver migliorato il piazzamento della scorsa stagione sia comunque un risultato molto positivo. sono felice perché dopo tutto quello che è successo siamo riusciti a mantenerci su un buon livello. Questa è stata una stagione anomala, i giocatori si sono allenati anche quando non dovevano e questo non è stato facile per nessuno. Il campionato è risultato un pò falsato viste le molte partite in pochi giorni. Cosa mi ha ... Leggi su alfredopedulla

CalcioWeb : #Bologna, #Mihajlovic avverte la società: 'Ci servono tre giocatori, ecco dove'. Poi ottime notizie sulla sua salut… - sportli26181512 : Torino, Longo: 'Bilancio positivo, la situazione era complicatissima': Torino, Longo: 'Bilancio positivo, la situaz… - sportli26181512 : Bologna, Mihajlovic: 'Bilancio positivo, migliorati rispetto alla scorsa stagione': Bologna, Mihajlovic: 'Bilancio… - TommasoArmando : Al Club del ritardo su Sky tutti eroi senza la controparte. Poi arriva un Mihajlovic qualunque e lo strillone unto… - Eurosport_IT : Mihajlovic: 'La salute? Sto meglio di prima. Cosa chiedo al Bologna? Di migliorare la squadra' -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic “La