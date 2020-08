Massimo Di Cataldo in Pazza idea e Ci credi all’amore – Video (Di domenica 2 agosto 2020) Massimo Di Cataldo sarà il sesto concorrente a presentarsi nello studio di Rai 1 in occasione della finale di Ora o mai più. Nella prima parte lo vedremo in Pazza idea con la coach Patty Pravo, una delle hit indiscusse della celebre cantante. Nella seconda manche, Massimo Di Cataldo farà conoscere al pubblico l’inedito Ci credi ancora all’amore. Riuscirà a conquistare la giuria? Le premesse sono più che positive, soprattutto perchè il concorrente riuscirà a rientrare nella Top 3 dei favoriti. Scopriamo di seguito il punteggio e la classifica generale. Massimo Di Cataldo canta Pazza idea e Ci credi all’amore Nella prima ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Cataldo Massimo Di Cataldo – Tutto su di lui – Età, moglie e figli Giornal Gran Trittico Lombardo 2020: tutti gli italiani in gara. Nibali e Colbrelli spiccano nella pattuglia di 43 azzurri

In quest’anno così complesso per il circus del ciclismo internazionale è stata accolta con grande favore la scelta dei responsabili di tre corse simbolo della storia delle due ruote lombarda (Tre Vall ...

Cerignola, l’ombra dei clan dietro l’agguato sanguinario di via Urbe. Gli investigatori scavano tra i contatti di Cataldo Cirulli

Si indaga a tutto spiano per far luce sull’omicidio di Cataldo Cirulli, ucciso la mattina del 31 luglio scorso a Cerignola. Il 49enne è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco in via Urbe, nel quarti ...

