L’Inter, lo sfogo di Conte e l’ironia dei social: tutti i meme più simpatici del web [FOTOGALLERY] (Di domenica 2 agosto 2020) Ha fatto parlare ancora una volta di sé, come spesso accade, Antonio Conte. Il tecnico dell’Inter è un tipo che in carriera, sia da calciatore che da allenatore, non le ha mai mandate a dire. E’ fatto così: a torto o ragione, prendere o lasciare. L’ultima lista dei suoi sfoghi è quella nel post gara di ieri, dopo la vittoria per 0-2 a Bergamo e la matematica del secondo posto. L’allenatore pugliese ha parlato di “poca protezione della società” e di un vecchio video di qualche anno fa con Spalletti protagonista. Non potevano mancare, di fronte a tutto questo, le reazioni di web e social, che con ironia hanno preso in giro Conte. In alto la FOTOGALLERY con i meme più simpatici. Conte, la ... Leggi su calcioweb.eu

