L’estate del coronavirus: più compiti per i ragazzi (Di domenica 2 agosto 2020) L’anno scolastico è stato difficile e l’estate che l’ha seguito non sembra essere diversa. La didattica a distanza ha lasciato in eredità tantissimi compiti secondo un’indagine di Skuola.net. 6 studenti su 10 hanno più esercizi degli anni precedenti, 1 su 10 li ha personalizzati. Sono gli stessi ragazzi a raccontarlo, ma molti raccontano anche di una sfida personale. Circa il 60% dichiara di volersi impegnare molto nel recupero che precede la riapertura della scuola. Tutto sulla carta però: più di 1 su 2 è ancora in alto mare con i compiti. Leggi su vanityfair

