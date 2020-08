Highlights e gol Lecce-Parma 3-4: Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 2 agosto 2020) Gli Highlights con le azioni salienti di Lecce-Parma, match valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie A 2019-20. Al Via del Mare il Parma vince per 4-3 e il Lecce retrocede in B. Si conclude nel peggiore dei modi l’avventura dei ragazzi di Liverani nel massimo campionato con il Parma che esprime bel gioco e con grande cinismo sfrutta le chance offensive in ripartenza di fronte a un Lecce tutto all’attacco. Ecco le azioni salienti. Leggi su sportface

