Graziani bacchetta Conte: “Grande tecnico, ma non sa contare fino a 10…” (Di domenica 2 agosto 2020) Il duro sfogo di Antonio Conte nel post gara di Atalanta-Inter ha lasciato il segno. Il tecnico ha attaccato duramente il club nerazzurro, reo a suo modo di vedere di non aver tutelato lui e la squadra nei momenti di difficoltà di fronte alle critiche. Le sue parole hanno fatto discutere e gli appassionati si dividono.caption id="attachment 989489" align="alignnone" width="1024" Antonio Conte (getty images)/captionISTINTOFrancesco Graziani ha espresso la sua opinione ai microfoni di Sportmediaset. L'ex bomber di Torino, Fiorentina e Roma ha spiegato il suo punto di vista: "Antonio è bravo e io stravedo per lui, ma nei momenti di difficoltà non riesce a contare fino a dieci. A volte ci sono degli allenatori che pensano di proprietari di un club e invece devono fare i ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Graziani bacchetta Conte: 'Grande tecnico, ma non sa contare fino a 10...' - - sportface2016 : #Inter, Ciccio #Graziani bacchetta Conte: 'Non ha vinto ancora nulla, sfogo fuori luogo' -

Ultime Notizie dalla rete : Graziani bacchetta Inter, Ciccio Graziani bacchetta Conte: "Non ha vinto ancora nulla, sfogo fuori luogo" Sportface.it Inter, Ciccio Graziani bacchetta Conte: “Non ha vinto ancora nulla, sfogo fuori luogo”

Ciccio Graziani torna a parlare della sfuriata di Antonio Conte nel post Atalanta-Inter e si schiera dalla parte della società nerazzurra bacchettando l’allenatore salentino. Secondo l’ex attaccante, ...

Ciccio Graziani torna a parlare della sfuriata di Antonio Conte nel post Atalanta-Inter e si schiera dalla parte della società nerazzurra bacchettando l’allenatore salentino. Secondo l’ex attaccante, ...