Genoa-Verona, espulsi Romero e Juric: volano parole a Marassi (Di domenica 2 agosto 2020) Si alza il tono agonistico di Genoa-Verona, match valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. A Marassi Romero entra in maniera disunita e viene ammonito, giustamente, per la seconda volta da Irrati che lo caccia fuori. Il direttore di gara però espelle anche Ivan Juric che in panchina ha protestato tantissimo facendosi sfuggire qualche epiteto poco carino. Leggi su sportface

