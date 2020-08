Genoa-Verona 3-0, i liguri non sbagliano e mandano il Lecce in B (Di domenica 2 agosto 2020) A Marassi, Genoa-Verona finisce 3-0: trionfo rossoblu nella sfida decisiva per la permanenza in A. Si decide nei primi 45′, il Lecce condannato alla B Il Genoa resta in Serie A. A Marassi, la squadra di Davide Nicola batte nettamente per 3-0 l’Hellas Verona e conquista la permanenza nel massimo campionato, a scapito del Lecce, sconfitto 4-3 in casa dal Parma. La partita La serata inizia nel migliore dei modi per i rossoblu: quasi in contemporanea arriva il primo vantaggio del Parma al Via del Mare ed il gol di Tony Sanabria, schierato a sorpresa dal 1′. L’attaccante paraguaiano sblocca la sfida al 13′, sbucando alle spalle di Gunter e battendo sottoporta Radunovic, dopo un bel cross di Lerager. Poi ancora l’ex-Betis trova il 2-0 al 25′, ben ... Leggi su zon

