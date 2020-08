Gemellini uccisi dal papà, parla mamma Daniela: “Voglio ricordarli con il sorriso” (Di domenica 2 agosto 2020) Il 26 giugno la vita di Daniela e della sua famiglia cambiava per sempre. I suoi due angeli, i due bambini che erano la cosa più preziosa della sua vita, i Gemellini che tanto amava, venivano uccisi dal loro papà, mentre si trovavano in vacanza con lui. “Mario ha fatto quello che ha fatto per fare male a me. Ma ha tolto quelle sue creature al futuro che dovevano vivere. Io non voglio, non posso, ricordarli come li ho visti l’ultima volta. Voglio ricordarli con il loro sorriso“. Oggi parla così Daniela ricordando i suoi adorati Gemellini. Nella sua intervista al Corriere della sera, la mamma di Elena e Diego, che parla a oltre un mese di distanza dai fatti, spiega che ... Leggi su ultimenotizieflash

