Follia a Parma, straniero quasi provoca incidente a un treno (Di domenica 2 agosto 2020) incidente a un treno sfiorato questa mattina a Parma, risveglio di estrema tensione alla Ostia Parmense. Solo l'intervento dei Carabinieri hanno scongiurato un sinistro ferroviario. Mattinata di Follia a Ostia Parmense. Come infatti riferisce l'ANSA, un 21enne tunisino, in preda a un vero e proprio raptus, ha prima devastato una stazione e ha poi lanciato … L'articolo proviene da www.inews24.it.

Parma, tunisino sfascia la stazione e cerca di far deragliare un treno: tragedia sfiorata, carabiniere ferito

Follia di un tunisino di 21 anni a Parma, che ha devastato una stazione, scaraventando su un binario tre transenne. L'immigrato ha anche rischiato di far deragliare un treno. Il giovane è stato fermat ...

