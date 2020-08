È morto Wilford Brimley, l’attore americano aveva 85 anni (Di domenica 2 agosto 2020) Wilford Brimley, attore statunitense di 85 anni, è morto mentre si trovava ricoverato in ospedale. A darne la notizia è stata la sua storica manager. Wilford Brimley è morto all’età di ottantacinque anni. L’attore statunitense si trovava ormai da diverso tempo in terapia intensiva in un ospedale dello Utah. A darne l’ufficialità è stata la … L'articolo È morto Wilford Brimley, l’attore americano aveva 85 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Corriere : Morto Wilford Brimley, l’attore con gli inconfondibili baffi reso celebre da «Cocoon» - Mayflower014 : È morto l'attore #WilfordBrimley . Lo ricordiamo, tra i tanti, nei films 'Sindrome cinese', “Cocoon” e “La cosa” - Super__Marti : RT @SkyTG24: È morto Wilford Brimley, l’attore di “Cocoon” e “La cosa” - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: È morto Wilford Brimley, l’attore di “Cocoon” e “La cosa” - SkyTG24 : È morto Wilford Brimley, l’attore di “Cocoon” e “La cosa” -

Ultime Notizie dalla rete : morto Wilford

L’attore statunitense Wilford Brimley, noto per i ruoli da burbero e soprattutto per i suoi caratteristici mustacchi, i vistosi baffi da tricheco, sfoggiati in film come “La cosa” e “Cocoon“, che lo a ...L'attore statunitense Wilford Brimley, noto per i ruoli da burbero e soprattutto per i suoi caratteristici mustacchi, i vistosi baffi da tricheco, sfoggiati in film come La cosa e Cocoon, che lo aveva ...