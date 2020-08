Due percorsi enogastronomici in centro storico per la Lambruscolonga estiva 2020 (Di domenica 2 agosto 2020) I ticket sono acquistabili in prevendita al prezzo di 19 euro su www.lambruscheriamodena.it oppure in formato cartaceo presso la sede della Lambruscheria di Calle di Luca 16. La sera stessa della ... Leggi su modenatoday

Ultime Notizie dalla rete : Due percorsi Cammini - Politica - LaPressa.it La Pressa Il Tri-angolo di Mengozzi: 400 chilometri percorsi a piedi

Quattrocento chilometri percorsi a piedi: lungo e faticoso fu il tragitto che nel 1705 Johann Sebastian Bach decise di intraprendere per recarsi a Lubecca. Scopo del viaggio ascoltare dal vivo il cele ...

Sicily Divide, l'avventura in bici da Trapani a Catania

Dividere la Sicilia in due. Da occidente a oriente, lungo un percorso di 437 chilometri. Partenza da Trapani e arrivo nella cornice di piazza Duomo, a Catania. In mezzo un'isola poco conosciuta e dall ...

