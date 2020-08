Due navi da crociera in isolamento al porto di Civitavecchia: “Tre casi positivi tra l’equipaggio, nessun passeggero a bordo” (Di domenica 2 agosto 2020) Due navi da crociera sono state messe in isolamento nel porto di Civitavecchia, a Roma, dopo che sono emersi tra casi di positività al coronavirus tra i membri degli equipaggi di bordo. Si tratta della Costa Favolosa e della Costa Deliziosa: entrambe le imbarcazioni erano ormeggiate da tempo per cui a bordo vi era solo il personale – alcune centinaia di persone – ma nessun passeggero. Ad annunciarlo è l’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato: “Al porto di Civitavecchia sono state poste in isolamento due navi da crociera che stavano riarmando gli equipaggi in vista ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Coronavirus, due navi da crociera in isolamento nel porto di Civitavecchia - albertoangela : Nel 1845, durante una spedizione per scoprire il Passaggio a Nord-Ovest, due navi della Marina Britannica, la Erebu… - MediasetTgcom24 : Covid, due casi sospetti a bordo di due navi da crociera #civitavecchia - Notiziedi_it : Coronavirus Lazio, 17 nuovi casi: 4 di importazione. A Civitavecchia due navi in isolamento - boettoisabella1 : RT @SkyTG24: Coronavirus, due navi da crociera in isolamento nel porto di Civitavecchia -