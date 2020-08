D’Aversa: «L’Atalanta è un modello da imitare. Kulusevski? Alla Juve non faticherà» (Di domenica 2 agosto 2020) Roberto D’Aversa ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport: queste le parole del tecnico del Parma Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport e Tuttosport. Queste le sue parole. CHAMPIONS – «Nella Final Eight di Champions mi incuriosisce l’Atalanta, è matura e lo ha dimostrato anche nel 2-2 in casa della Juventus. La squadra di Gasperini in una partita secca può essere la mina vagante, anche contro il Psg. I nerazzurri devono essere un modello da imitare anche per il Parma». Kulusevski – «Alla Juventus non faticherà perchè è completo: ha grandi qualità ma nell’arco della ... Leggi su calcionews24

