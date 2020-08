Cuciniamo insieme: tortelli di gamberi e burrata con salsa di pomodorini freschi (Di domenica 2 agosto 2020) Siamo in piena estate e di certo non abbiamo voglia di cibi troppo elaborati, tuttavia non è mai buona cosa perdere il gusto per innovare, inventare, fare un po' come il mare che aspetta una refola di tramontana per darsi trasparenze cristalline o un groppo di maestrale per dimostrare la sua energia. Ingredienti - 4 uova di media grandezza, 200 grammi di farina 1 e 200 grammi di farina 00, 350 grammi di gamberetti (meglio quelli rosa, l'importante è però che siano di piccola taglia) due burratine (200 grammi circa), 20 pomodori ciliegini, uno spicchio di aglio, una generosa quantità di maggiorana, erba cipollina e timo, se piace un po' di paprika dolce, sale e olio extravergine di oliva q.b. Procedimento - Per prima cosa fate la sfoglia: sistemate a fontana sulla spianatoia le due farine rompete nel "cratere" le 4 uova impastate una volta che avrete ... Leggi su panorama

