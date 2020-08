Coronavirus, i nuovi casi in Italia ci devono fare preoccupare? L’esperto fa chiarezza con un semplicissimo esempio (Di domenica 2 agosto 2020) “Ci dobbiamo preoccupare? Questa domanda arriva sempre, tutte le sere. La mia risposta secca sarebbe: no, mai, ci fidiamo della scienza. Ma capisco che non basta. Di solito rispondo che io non sono preoccupato, sono sereno. E va già meglio, ma solo perché siete molto gentili. Allora provo a dirvi come la vedo, con un esempio facile, che vada bene per tutti“: è il dott. Paolo Spada, chirurgo vascolare di Humanitas, a fare chiarezza su una questione molto dibattuta in questi giorni, in considerazione degli ultimi dati sull’epidemia in Italia. L’esperto ha espresso la sua opinione all’interno di un approfondimento pubblicato sulla pagina Facebook “Pillole di Ottimismo“, alla quale contribuiscono numerosi esperti, con la direzione ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #coronavirus Nuovo picco di contagi, 379 nuovi casi in 24 ore. Triplicate le vittime in 24 ore, oggi 9 morti.… - RaiNews : Resta alta l'allerta coronavirus in Germania dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 955 nuovi contagi e l… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 379 i nuovi casi in 24 ore, 9 i morti - SkyTG24 : Coronavirus, i bonus già previsti e quelli attesi: da auto e bici al sostegno al turismo - giannettimarco : RT @ultimenotizie: Mentre in #Germania l'allerta per il #coronavirus è sempre più alta con quasi 1000 nuovi contagi registrati nelle ultime… -