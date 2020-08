Conte, bordate all'Inter: 'Poca protezione dal club, a fine stagione farò le mie valutazioni' (Di domenica 2 agosto 2020) La panchina di Antonio Conte torna a scricchiolare, nonostante il secondo posto appena raggiunto dalla sua Inter . Al termine del match, vinto 0-2 a Bergamo contro l'Atalanta , il tecnico salentino è ... Leggi su leggo

capuanogio : Bordate di #Conte contro #Suning e la società. Bordate vere, per una volta non frutto della delusione per una sconf… - marioalbanese1 : RT @capuanogio: Bordate di #Conte contro #Suning e la società. Bordate vere, per una volta non frutto della delusione per una sconfitta com… - NackaSkoglund89 : RT @sebvaiveloce: Per me può anche essere Ausilio uno di quelli che Conte non vuole più vedere ma le bordate più pesanti le ha riservate al… - sebvaiveloce : Per me può anche essere Ausilio uno di quelli che Conte non vuole più vedere ma le bordate più pesanti le ha riserv… - KillerJoe67 : RT @EnricoTurcato: Antonio #Conte spara bordate contro la società Inter, accusandola di averlo lasciato solo e di non averlo protetto. Vele… -