Cagliari, Pavoletti: “Tornare in campo mi ha reso più felice dell’esordio in Serie A” (Di domenica 2 agosto 2020) “Penso di essere stato più contento di quando ho esordito in Serie A. Era difficile immaginare di riuscire a rientrare nello stesso campionato dopo due rotture del legamento crociato, sono felice ed emozionato di essere riuscito a giocare anche pochi minuti, seppur in uno stadio vuoto”. L’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti non nasconde la sua gioia per essere rientrato in campo dopo la doppia rottura del crociato e non aver giocato negli ultimi undici mesi abbondanti per recuperare da questi due gravissimi infortuni in Serie. Poco importa se i sardi hanno perso 3-0 contro il Milan, adesso si guarda alla prossima annata: “Mi è mancato molto vivere lo spogliatoio, essere partecipe pienamente del progetto, sono cose importantissime per un ... Leggi su sportface

