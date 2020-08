Brunson liquida Shahbazyan con KO tecnico (Di domenica 2 agosto 2020) Brunson spiazza tutti Nonostante una classifica più alta e una grande esperienza contro i migliori concorrenti, Derek Brunson è entrato nell’evento principale dell’UFC Vegas 5 come uno decisamente sfavorito. Poco più di due turni dopo, lascia l’ottagono con una vittoria soddisfacente dopo aver disputato una prestazione selvaggia per finire l’imbattuto Edmen Shahbazyan. L’arresto è arrivato a soli 26 secondi lel terzo round. L’arbitro Herb Dean ha visto il danno fatto e ha salvato Shahbazyan da ogni ulteriore punizione. “Tutte le persone sui social media, -300 sfavorite. Tante persone che scommettono contro di me e che hanno così tanto da dire di negativo”, ha detto Brunson dopo la sua terza vittoria consecutiva. ... Leggi su sport.periodicodaily

