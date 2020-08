25enne muore a Lido di Camaiore per un mix di alcol e droga. Grave il padre (Di lunedì 3 agosto 2020) Un ragazzo di 25 anni &eGrave; morto a Lido di Camaiore per un mix di alcol e droga. Grave il padre. Lido DI Camaiore (LUCCA) – Un ragazzo di 25 anni &eGrave; morto a Lido di Camaiore per un mix di alcol e droga. Una tragedia avvenuta nella notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto quando il giovane &eGrave; deceduto nell’appartamento del padre che si trova ricoverato in gravi condizioni. Una tragedia che ha sconvolto l’intera cittadina toscana visto che il genitore era autore di un libro dedicato proprio alla vittima e raccontando in prima persona la sua esperienza della droga. ... Leggi su newsmondo

MediasetTgcom24 : Lucca, assumono alcol e droga: muore 25enne, grave il padre autore di un libro sulla droga #lidodicamaiore… - Corriere : Abusano di alcol e droga, muore il figlio 25enne, grave il padre - webgraffiti_it : RT @rep_firenze: Versilia, abusano di alcol e droga, muore 25enne, grave il padre [aggiornamento delle 18:38] - infoitinterno : Tragedia in Versilia, 25enne torinese in arresto cardiaco muore all’Opa. Il padre grave al “Versilia” - Nanoalto : Lucca, assumono alcol e droga: muore 25enne, grave il padre autore di un libro sulla droga -