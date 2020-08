Vite al limite su Real Time: stasera il successo di Octavia Gahagans (Di sabato 1 agosto 2020) Il giorno 11 marzo 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la seconda puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Octavia Gahagans. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna di colore assistita dalla propria sorella Desire che tenta di tutto per farle fare esercizio e migliorare la sua alimentazione ma non viene mai ascoltata. La sua storia è molto triste perché parte da una violenza sessuale sistematica subita da un vicino di casa. Vite al limite – Octavia Gahagans Diana, la protagonista, ha 42 anni, vive a Kansas City, e all’inizio del suo percorso pesa ben 314 kg. Durante i 12 mesi ... Leggi su ascoltitv

quellodeigatti : @stosuIIaIuna Sembra una di quelle frasi dei cicci all’inizio di vite al limite - fottutosbirro : a vite al limite c'è una ragazza che ha detto: ero un totale fallimento, quindi... perché non continuare a fallire?… - tommoiloveyou_ : chissà se harry sta guardando la dottoressa schiaccia brufoli e vite al limite - lindigesto_ : Ieri all’old wild west, oggi al mc donald’s. Sono quasi pronto per vite al limite. - DetEricShaw : 'Le nostre vite da sole non valgono nulla, ma insieme siamo qualcosa di unico.' OLTRE IL LIMITE… -