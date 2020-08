Verona, Juric garantisce: “Contro Genoa partita vera. Calcio post Covid non mi piace ma giusto riprendere” (Di sabato 1 agosto 2020) Vigilia di campionato per l'Hellas Verona che domani sera concluderà la sua stagione sul campo del Genoa. Una partita molto particolare sia per mister Ivan Juric, ex del Grifone, che per l'importanza della gara che potrebbe vedere proprio i rossoblù salvi o retrocessi in Serie A a seconda del risultato.Il tecnico ha presentato la gara nel consueto appuntamento con la stampa.Juric: "Contro Genoa partita vera"caption id="attachment 979551" align="alignnone" width="594" Ivan Juric Getty Images)/caption"Domani non giocherà nessun Primavera. Io voglio fare una partita seria, giusta, con la massima attenzione", ha precisato subito Juric: "È una situazione ... Leggi su itasportpress

