Treviso | turista austriaco danneggia una statua del Canova per farsi un selfie

(ANSA) - VENEZIA, 01 AGO - Un turista austriaco ha danneggiato una importante scultura di Antonio Canova, la "Paolina Borghese", custodita nel museo di Possagno (Treviso). Lo denuncia Vittorio Sgarbi ...

