Tragedia sulle Apuane, escursionista precipita mentre scala il monte Fiocca: muore 64enne (Di sabato 1 agosto 2020) Tragedia sulle alpi Apuane , una escursionista spezzina di 64 anni è precipitata dalla cresta Nord Ovest del monte Fiocca. Da quanto appreso la donna faceva parte di una comitiva di La Spezia e ... Leggi su lanazione

La donna stava percorrendo il sentiero dal passo Sella al monte Fiocca, tra i comuni di Vagli e di Stazzema VAGLI SOTTO. Ancora una tragedia sulle Alpi Apuane. Una donna di 64 anni residente a La Spez ...

