Temptation Island, Sofia e Alessandro si sono lasciati: ecco cosa è successo dopo il falò di confronto (Di sabato 1 agosto 2020) Nessun lieto fine per Sofia e Alessandro che ammettono di essersi lasciati dopo il falò a Temptation Island. Leggi su comingsoon

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - mistore74 : RT @AdalucDe: Cosa dirà di noi la gente..... l’autonomia ha un prezzo e un tempo ( anche quello di un pezzo che ti lascia senza fiato) ?@la… - Cal_Stephanides : RT @lasoncini: Ci sedemmo dalla parte di quelle coi padri delinquenti, perché i posti di quelle coi padri partigiani erano tutti occupati.… - MeloniVito : Siamo state tutte Antonella Elia, e io sono qui a sputtanarmi per dire a lei e alle altre che se ne esce -

Giovedì è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island e, come previsto, è stat ricca di emozioni. Filippo Bisciglia ha dedicato alla fine della sua avventura come conduttore un bellissimo pos ...Se siete stati spettatori di questa stagione di Temptation Island; se ogni tanto passeggiate tra i social network; se avete un’amica che ha guardato Antonella Elia e quell’inutile pezzo di carne cui s ...