Silverstone F.1, Bottas e Hamilton volano nelle libere3. Leclerc 6° tra le due McLaren. Vettel 14° (Di sabato 1 agosto 2020) Ieri si è nascosta, oggi è tornata a ruggire. Parliamo della Mercedes, che nelle terze libere di stamattina a Silverstone ha dettato legge con Valtteri Bottas padrone della lista dei tempi in 1'25'873 ... Leggi su gazzetta

SkySport : RT @SkySportF1: Bottas ?? Hamilton: anticipo di duello per la pole? (?? #FP3) Verstappen regge il passo, Hulk in top-10 I risultati ? https:/… - FormulaPassion : #F1 | #BritishGP 2020 – Risultati #FP3 - SkySportF1 : Bottas ?? Hamilton: anticipo di duello per la pole? (?? #FP3) Verstappen regge il passo, Hulk in top-10 I risultati ?… - FormulaPassion : #F1 #BritishGP | #RedBull: “#Mercedes si sta nascondendo” - UgoBaroni : RT @RaiSport: E' la #RacingPoint a comandare le operazioni al termine della prima giornata a #Silverstone con Lance #Stroll. Seguono #Albon… -