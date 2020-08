Serie A 2019/2020: rigori a favore e contro, la classifica (Di sabato 1 agosto 2020) Al via la Serie A 2019/2020 e come di consueto riuscire a conquistare diversi calci di rigore può aiutare a risolvere delle partite altrimenti bloccate. Andiamo dunque a scoprire la classifica aggiornata in tempo reale con tutti i rigori assegnati a favore delle venti squadre del massimo campionato e contro. Lo scorso anno fu la Sampdoria a beneficiare del maggior numero di tiri dal dischetto (11, nove trasformati), mentre a subirne di più è stato il Cagliari (10, otto trasformati, a quota otto con otto tentativi subiti ci sono anche Parma e Sampdoria). Ecco la classifica, aggiornata in tempo reale, dei calci di rigore assegnati nella stagione 2019/2020 (tra parentesi i penalty ... Leggi su sportface

