Puglia: maltempo, allerta per temporali nel pomeriggio. Codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo (Di sabato 1 agosto 2020) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 12 per otto ore. Si prevedono “precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale a evoluzione diurna, sui settori ionici e zone interne meridionali, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia: maltempo, allerta per temporali nel pomeriggio. Codice giallo per tarantino e Salento <span class="subtitle">Protezione civile, previsioni ... Leggi su noinotizie

