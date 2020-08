Osimhen, il cognato: "Aveva tantissime offerte, ma Gattuso l'ha voluto fortemente. E' un sogno..." (Di sabato 1 agosto 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Osita Okolo, cognato di Victor Osimhen e membro dell'entourage: “Sono molto felice per l’operazione. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Osimhen, il cognato: 'Aveva tantissime offerte, ma Gattuso l'ha voluto fortemente. E' un sogno...' - sscalcionapoli1 : Il cognato di Osimhen: “Napoli per Victor è un sogno, è contento del progetto e di quanto Gattuso lo ha voluto, se… - ilnapolionline : Okolo (cognato di Osimhen): 'Per Victor questo trasferimento è un sogno' - - news24_napoli : Osimhen, il cognato: “Napoli? Ecco cosa gli ho detto! Per lui questo… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: OSIMHEN - Il cognato: 'Napoli per Victor è un sogno, è molto contento del progetto e di quanto Gattuso lo ha voluto, se… -