Nicola Zingaretti contro gli ‘scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina’ (Di sabato 1 agosto 2020) Zingaretti su coronavirus e migranti. Il Segretario del Partito democratico contro ‘gli scellerati che si tolgono la mascherina’. Intervenuto ai microfoni di Fanpage, il Segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti ha parlato dei due temi caldi del momento: la ripresa del coronavirus e l’emergenza migranti. Coronavirus, Zingaretti: “Scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina” Parlando del coronavirus Zingaretti attacca gli scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina. E il riferimento sembra anche a Matteo Salvini, che in occasione del recente convegno al Senato proprio sul Covid aveva rifiutato di indossare ... Leggi su newsmondo

