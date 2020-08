Nicaragua choc, bomba in cattedrale: “Atto terroristico” (Di sabato 1 agosto 2020) bomba in cattedrale nel Nigaragua: devastata parte della struttura e un crocifisso di circa quattro secoli fa. L’Arcidiocesi non ha dubbi: “Atto terroristico compiuto da un esperto”. choc a Managua, capitale del Nicaragua. Un uomo incappucciato, infatti, è entrato nella cattedrale della città lanciando una bomba molotov nella cappella del Sangue di Cristo scatenando un … L'articolo Nicaragua choc, bomba in cattedrale: “Atto terroristico” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

