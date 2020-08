NBA, Gregg Popovich resta in piedi durante l’inno: “Le ragioni? Preferisco tenerle per me” (Di sabato 1 agosto 2020) Nella bolla di Orlando, i San Antonio Spurs sono tornati a giocare in regulars season affrontando i Sacramento Kings. Prima della palla a due, più precisamente nel momento dell’inno, giocatori e membri degli staff si sono inginocchiati. Non ha fatto lo stesso il coach degli Spurs, Gregg Popovich che viene seguito dall’assistente Becky Hammon. I due hanno regolarmente indossato la maglia “Black Lives Matter” come fatto dallo stesso Jonathan Isaac che aveva ugualmente agito ventiquattro ore prima. Gli sforzi di Popovich nel sociale e nella lotta al razzismo non possono essere in discussione ed la discussione creata intorno all’avvenimento è esagerata, tant’è che il tecnico normalizza la cosa e non risponde alla ... Leggi su sportface

sportface2016 : #NBA | Gregg #Popovich resta in piedi durante l'inno e nel post gara non si sbilancia - bball_evo : NBA ???? - Jonathan Isaac, Gregg Popovich e Becky Hammond sono stati gli unici a non inginocchiarsi durante l'inno:… - backdoor_pod : Gregg Popovich non le manda a dire sulla sua scelta... - DelbonoRoberto : RT @SkySportNBA: NBA, Gregg Popovich resta in piedi durante l’inno americano: “Non attaccatelo” - SkySportNBA : NBA, Gregg Popovich resta in piedi durante l’inno americano: “Non attaccatelo” -