Napoli-Lazio, per Sky gioca Maksimovic centrale con Koulibaly (Di sabato 1 agosto 2020) Sul suo sito, il giornalista Sky Gianluca Di Marzio propone la probabile formazione scelta da Gattuso per il match di stasera al San Paolo. Alle 20.45, il Napoli sfiderà la Lazio. “Per Simone Inzaghi, l’unico dubbio sembrerebbe essere tra Marusic e Jony. Gattuso, che intanto si gode l’arrivo di Victor Osimhen, è orientato invece ad un 4-3-3 con l’attacco leggero Callejon-Mertens-Insigne“. Per Di Marzio, tra i pali del Napoli si posizionerà Ospina, mentre davanti a lui la difesa sarà composta da Di Lorenzo e Mario Rui ai lati e, centrali, Maksimovic e Koulibaly. A centrocampo Gattuso sceglie come regista Lobotka. Accanto a lui ci saranno Fabian e Zielinski. Mentre il tridente sarà formato dal trio classico: Callejon, Mertens e ... Leggi su ilnapolista

