Mosaici coperti e lunghe file: ecco la nuova vita di Santa Sofia (Di sabato 1 agosto 2020) Ormai sono passati diversi giorni da quando la basilica di Santa Sofia ad Istanbul è stata convertita nuovamente in moschea. La decisione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan è diventata pienamente esecutiva nel breve volgere di due settimane: dopo l'annuncio ufficiale dato il 10 luglio scorso, il 24 si è celebrata la prima preghiera. Sono … InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Mosaici coperti Santa Sofia, mosaici coperti e 3 imam per la preghiera Adnkronos La guerra di potere musulmana (e la risposta dei cristiani)

Santa Sofia torna a essere moschea. Non siamo di fronte a uno scontro di civiltà, ma a giochi di potere, interni ed esteri, di Erdogan Non è stato un 29 maggio. Ma quasi. Alla fine di maggio del 1543, ...

Antichi affreschi sotto i mosaici. Le radici cristiane di Venezia

Una sorprendente scoperta. Dai restauri nella Basilica dell'isola di Torcello emergono frammenti di affreschi del IX secolo, i più antichi in area veneziana “Una testimonianza delle profonde radici cr ...

