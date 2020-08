Moggi: “Carraro decideva le sorti del campionato, parlano le intercettazioni” (Di sabato 1 agosto 2020) Senza peli sulla lingua Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, che sulle colonne di Libero ha lanciato un duro attacco a Franco Carraro, ex presidente della Figc: “parlano le intercettazioni. Cercava di guidare retrocessioni e promozioni. “La Lazio non può retrocedere. Questa settimana a Milano non si può fare niente, ma dalla prossima domenica va aiutata” si sente nelle intercettazioni“. Moggi ha poi proseguito: “Intimò al designatore di dire all’arbitro designato per Inter-Juventus (Rodomonti), di non favorire la Juventus. I bianconeri si contendevano lo scudetto contro il Milan mentre l’Inter era molto staccato. La partita finì 2-2 e l’arbitro non estrasse il cartellino rosso nei confronti di Toldo, ammettendo il suo errore solo a fine partita. Penso che ... Leggi su sportface

