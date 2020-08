Minaccia di lanciarsi da un viadotto dell'autostrada: soccorsi in azione. Caos sulla A14 (Di sabato 1 agosto 2020) Dramma in autostrda. Un ragazzo di 27 anni Minaccia di lanciarsi da un viadotto nel vuoto. Chiuso il tratto abruzzese dell'autostrada A14 compreso tra i caselli di Pescara Nord e Atri Pineto, in ... Leggi su leggo

