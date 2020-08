Meteo – Ondata di calore sull’Italia 14 citta da bollino rosso (Di sabato 1 agosto 2020) ‘Italia divisa a metà, tra temperature bollenti, nubifragi e smottamenti. Sul fronte del caldo, bollino rosso e massima allerta sono previsti, per oggi in 14 città italiane, la metà di quelle monitorate e 4 in più rispetto al venerdì bollente. Un fine settimana di fuoco, coincidente con l’esodo per le vacanze, quello descritto dal bollettino … Leggi su periodicodaily

GazzettinoL : #ilgazzettinodilivorno.com #radionuovanetwork.com Di Maio C’è il rischio enorme di una nuova ondata di sbarchi I… - zazoomblog : Meteo prossima settimana 2° ondata di CALDO sino a Ferragosto - #Meteo #prossima #settimana #ondata… - Gnomo_Boleto : RT @comunevenezia: ?? #Temperature #Meteo ?? ?? I dati rilevati dal Centro meteorologico Arpav confermano anche per sabato 1 agosto il pers… - zazoomblog : Meteo prossima settimana 2° ondata di CALDO sino a Ferragosto - #Meteo #prossima #settimana #ondata - SaCe86 : L'intensa ondata di #caldoafricano ha le ore contate -