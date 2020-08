Maldini su Aurier: “Avevamo parlato con il suo agente lo scorso anno. Ora…” (Di sabato 1 agosto 2020) Serge Aurier è stato un nome accostato al Milan nelle ultime settimane, ora può tornare di moda considerato che il terzino ivoriano è in rotta di collisione con il Tottenham. A confermarlo anche Paolo Maldini intervenuto a Sky prima di Milan-Cagliari: “Avevamo parlato con il suo agente lo scorso anno. Pensiamo a finire bene la stagione, poi accelereremo sul mercato”. Foto: profilo instagram Aurier L'articolo Maldini su Aurier: “Avevamo parlato con il suo agente lo scorso anno. Ora…” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ReylopezReinier : RT @TRolfi: #Maldini 'conferma' a @SkySport: '#Aurier? Abbiamo parlato con il suo agente l'anno scorso. Adesso sinceramente pensiamo a fini… - ReylopezReinier : RT @LGWsport: #Maldini smentisce contatti avvenuti di recente per Aurier, ma non smentisce che ci sia una trattativa. Praticamente risposte… - milanista81 : Maldini su Aurier: avevamo parlato lo scorso anno col suo agente. Finiamo la stagione e poi vedremo Sull'unità di… - calciomercatoit : ???#Milan, #Maldini conferma la trattativa per il rinnovo di #Ibrahimovic e non si sbilancia su #Aurier ??… - Andrea31297 : RT @SimoneCristao: Ancora #Maldini a Sky su #Aurier 'Lo scorso anno abbiamo parlato con il suo agente, ora pensiamo a finire la stagione b… -