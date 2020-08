Lutto per Roberto Baggio: si è spento il papà Florindo (Di sabato 1 agosto 2020) Un grave Lutto per Roberto Baggio. Il ‘Divin Codino’ piange la scomparsa del papà Florindo, spentosi questa mattina a 88 anni a Caldogno, in provincia di Vicenza. Proprio lì il futuro campione ha mosso i primi passi. Florindo e la moglie Matilde hanno avuto otto figli: Roby è il sesto. Un altro dei suoi figli, Eddy è stato calciatore, tra serie B e C. Florindo Baggio avrebbe voluto che Roberto praticasse il ciclismo, ma il destino ha voluto diversamente e il figlio è diventato uno dei più forti calciatori di sempre. Tragedia per Antonio Cabrini: un malore improvviso gli porta via il fratelloL'articolo Lutto per Roberto Baggio: ... Leggi su calcioweb.eu

Gazzetta_it : Grave lutto per #Baggio, è morto a 88 anni il papà Florindo - TorinoFC_1906 : In memoria di Sergio Vatta, grandissimo Maestro per generazioni di ragazzi nel Settore giovanile del Torino, domeni… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Grave lutto per Roberto Baggio: si è spento a 89 anni suo padre Florind… - CalcioWeb : Lutto per Roberto #Baggio: si è spento il papà Florindo - - qn_lanazione : Lutto per Robero Baggio, morto il padre Florindo -