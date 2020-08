Lo "schiaffone" ai magistrati direttamente dalla spiaggia: occhio a questa foto di Matteo Salvini | Guarda (Di sabato 1 agosto 2020) Basta una foto, o meglio una serie di foto, per vedere con chi stanno le persone. E queste foto sono quelle rilanciate da Matteo Salvini su Twitter, direttamente da Milano Marittima, dove si trova da un paio di giorni, di fatto da poco dopo che il Senato ha detto sì al suo rinvio a giudizio per il caso Open Arms. Bene, sulla spiaggia, nel corso di una passeggiata, il leader della Lega viene preso d'assalto da numerose persone, chi per un selfie e chi per dirgli: "Matteo non mollare". Tutti con lui e contro la magistratura che mira a farlo fuori. E a chi gli suggerisce di tenere duro, Salvini replica su Twitter: "Non ci penso nemmeno", dunque una faccina sorridente. A testa altissima e senza paura. Leggi su liberoquotidiano

