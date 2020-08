Illcic e quei problemi che lo tengono lontano dall’Atalanta (Di sabato 1 agosto 2020) Illcic e quei problemi che lo tengono lontano dall’Atalanta. Niente crisi con la moglie ma forse la pandemia ha risvegliato ferite del suo passato Nessun problema fisico per il giocatore simbolo dell’Atalanta di Gasperini Josip Illcic ma problemi di altra natura quelli che lo stanno tenendo lontano dalla squadra bergamasca. Le ipotesi sono molte, forse … L'articolo Illcic e quei problemi che lo tengono lontano dall’Atalanta proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Illcic quei

Corriere della Sera

L’Atalanta studia un nuovo colpo per rafforzare il suo attacco: piace il nigeriano Dennis del Club Brugge, osservato anche da diverse big europee In attesa di concludere la stagione con l’impegno in C ...Si infittisce il mistero intorno a Josip Ilicic. Il calciatore dell'Atalanta è tornato in Slovenia per problemi personali di comune accordo con la società bergamasca e non sarà a disposizione di Gian ...