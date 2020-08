"Il rischio di un secondo lockdown incombe". Coronavirus, Fabrizio Pregliasco sparge terrore puro: la profezia (Di sabato 1 agosto 2020) Una discreta spruzzata di terrore, da parte del virologo Fabrizio Pregliasco, che interpellato da affaritaliani.it non esclude la possibilità di un nuovo lockdown per Coronavirus: "Sono ottimista ma prudente, il rischio incombe", spiega. secondo l'esperto dell'università degli studi di Milano "una seconda ondata deve essere il modello a cui prepararsi per affrontare quello che potrà succedere se la capacità di individuare i focolai verrà meno e se i comportamenti degli italiani non saranno sufficientemente corretti. I focolai erano attesi, tipici di un andamento ora endemico della malattia". Parole, quelle di Pregaliasco, nel giorno in cui Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : rischio secondo Il 95% delle gallerie ligure autostradali a rischio secondo il MIT, Freccero (CNA Savona): "Pagano sempre i soliti" SavonaNews.it Cgia: "A rischio default 1,7 milioni di micro imprese"

(Adnkronos) - A rischio default 1,7 milioni di micro imprese ... e più robusta erogazione di contributi a fondo perduto; in secondo luogo, con la cancellazione delle scadenze fiscali erariali ...

(Adnkronos) - A rischio default 1,7 milioni di micro imprese ... e più robusta erogazione di contributi a fondo perduto; in secondo luogo, con la cancellazione delle scadenze fiscali erariali ...