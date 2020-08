Ferrari, Leclerc: “Non mi aspettavo il 4° posto”. Vettel: “Macchina non adatta per me” (Di sabato 1 agosto 2020) Lewis Hamilton al Gran Premio di Silverstone partirà dalla pole position per la 91esima volta della sua carriera. Prestazione pazzesca di tutto il team Mercedes che domenica avrà in prima fila due monoposto. Discorso diverso invece per la Ferrari che sorride a metà con il quarto posto di Leclerc e il decimo di Sebastian Vettel.LE PAROLE DI Leclerc E Vettelcaption id="attachment 993825" align="alignnone" width="300" Leclerc (getty images)/captionIntercettati dai microfoni SkySport i due hanno commentato la sessione di qualifiche. Così Leclerc sul suo piazzamento: "Non me lo aspettavo soprattutto con le gomme medie. Domani è il giorno che conta. Grandissima soddisfazione, ma la gara è domani e i ... Leggi su itasportpress

