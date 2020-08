Esce dal Mare e Ha un Malore Improvviso, Morto a 45 Anni (Di sabato 1 agosto 2020) Stava facendo il bagno a Mondragone, in provincia di Caserta quando uscendo dall’acqua si è accasciato improvvisamente a terra davanti agli amici. Una giornata in spiaggia si è trasformata in una tragedia a Mondragone, sul Litorale Domizio in provincia di Caserta, la vittima è un 45enne di Cervino, le sue iniziali sono S.B. Il fatto è accaduto giovedì 30 luglio nel pomeriggio, quando l’uomo è uscito dall’acqua è stato colto da un Malore Improvviso, probabilmente un infarto, e si è accasciato sul bagnasciuga davanti agli occhi di bagnanti e amici. Inutile l’intervento dei medici del 118, non hanno potuto fare nulla per salvarlo, ora l’autopsia dell’Istituto di Medicina Legale di Caserta chiarirà le cause di morte. Non è la prima volta ... Leggi su youreduaction

fattoquotidiano : Salvini esce dal Senato e viene avvicinato dal disturbatore Paolini: “Sei un eroe, mi posso inginocchiare?” - juventusfc : 25' | ?? | DI NIENTE! @Cristiano ci prova dal limite, di collo pieno. La palla esce di qualche centimetro!… - MediasetTgcom24 : Trento, esce dal carcere per aver rapinato un'amica e la rapina di nuovo #Trento - free___way : Arroganza di entrare dentro aziende di taluna politica non in grado di redigere nemmeno una prima nota e amministra… - VIGELLI : @PoliticaPerJedi @giorgio_gori @TNannicini @mariolavia sono d'accordo con Yoda, se non si esce dallo stallo non c'é… -