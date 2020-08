Eboli, raid vandalici negli orti di città (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa) – Tre incendi in una settimana hanno interessato gli orti di Legambiente nella città di Eboli. E ieri ancora un altro incendio doloso agli orti di città, tanto da far sbottare la sezione cittadina di Legambiente Silaris e definire gli stessi come veri e propri “episodi di vandalismo che colpiscono il cuore del nostro circolo dopo tanti anni di gestione”. Esempio di rigenerazione e legalità, gli orti di città sono diventati per l’Associazione ambientalista, negli anni, l’occasione per attuare laboratori sociali dove si fa educazione ambientale per grandi e piccini oltre alla coltivazione di orti per pensionati. Insieme allo Scout Park, un importante luogo di ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Eboli raid Eboli, raid vandalici negli orti di città anteprima24.it