Doppio intervento dei Vigili del Fuoco, tra San Tommaso e Monteforte Irpino (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Vigili del Fuoco di Avellino nella notte sono intervenuti in via Giulio Acciani, a rione San Tommaso ad Avellino, per un incendio che ha interessato un autonegozio adibito a rosticceria ambulante, in sosta. Le fiamme, che hanno danneggiato anche due veicoli limitrofi, sono state spente e messa in sicurezza l’area. Mentre subito dopo le ore 07’30 di oggi primo agosto, una squadra del Comando di via Zigarelli è intervenuta sull’autostrada A 16 Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, al Km- 36,200 in direzione Canosa, sempre per un incendio di un’autovettura in transito. Anche in questo caso l’auto è stata spenta e messa in sicurezza. La famiglia Napoletana composta da cinque ... Leggi su anteprima24

Strill_it : Cosenza, all’Annunziata eseguito delicato doppio intervento chirurgico su una donna incinta - LaCnews24 : Cosenza, complesso doppio intervento chirurgico su una donna incinta #calabrianotizie #newscalabria - CosenzaPost : Annunziata: eseguito delicato doppio intervento chirurgico - sampdoria : 8' PT: Doppio intervento di Falcone che permette al Doria di non subire la seconda rete #SampMilan - AndreaGiuricin : @ilfoglio_it dicevo: 'misura urgente è l’introduzione generalizzata della #cedolaresecca che ha un doppio obiettivo… -

Ultime Notizie dalla rete : Doppio intervento Turisti infortunati in Valmasino, doppio intervento per il Soccorso Alpino Prima la Valtellina Busto Arsizio, rotonda del Tribunale: lavori avanti tutta

Dopo le lunghe discussioni anche interne alla maggioranza si vede la luce in fondo al tunnel: cantieri rimossi entro metà settembre.

Nuove luci a led in via della Botte

Posizionata la nuova illuminazione con il doppio braccio, rigorosamente a led e quindi a basso consumo, in via della Botte a Fornacette CALCINAIA — Dopo l’installazione di corpi illuminanti a led nel ...

Dopo le lunghe discussioni anche interne alla maggioranza si vede la luce in fondo al tunnel: cantieri rimossi entro metà settembre.Posizionata la nuova illuminazione con il doppio braccio, rigorosamente a led e quindi a basso consumo, in via della Botte a Fornacette CALCINAIA — Dopo l’installazione di corpi illuminanti a led nel ...