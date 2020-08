Covid, Franco Locatelli: "Il governo sui treni non ci ha detto nulla" (Di sabato 1 agosto 2020) “Stupisce un po’, per non dire che sconcerta, la decisione assunta di porre fine al distanziamento sui treni. Il Comitato tecnico scientifico non è mai stato investito del problema, e non posso non dire che questa decisione desta preoccupazione e perplessità, in un momento in cui i nuovi casi di Covid-19 stanno crescendo, come mostrano i dati. C’è il rischio concreto che i viaggi in treno possano contribuire alla ripresa dell’andamento epidemico” nel nostro Paese. Ad affermarlo all’Adnkronos Salute è il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli, componente del Cts, che aggiunge: “Credo che su questo tema vada aperta una riflessione”.Insomma, l’auspicio dell’esperto è che si possa tornare ... Leggi su huffingtonpost

Il vice sindaco Marco Pedussia ha comunicato che Sommariva del Bosco è finalmente tornato un comune Covid Free: tutti i cittadini che erano stati in passato positivi sono guariti e non ci sono al mome ...

Locatelli: "Niente più distanziamento sui treni? Sono sconcertato, possono risalire i contagi"

Le distanze sono distanze. E non si capisce se vanno rispettate nei negozi, dove magari una persona resta qualche decina di minuti e non si deve rispettare sui treni dove si sta al chiuso anche tre or ...

