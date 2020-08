Coronavirus Nettuno, positivo un 51enne pakistano: 8 casi in totale (Di sabato 1 agosto 2020) E’ risultato essere residente a Nettuno il 51enne pakistano risultato positivo al tampone nella giornata di ieri e registrato dalla Asl Roma 6. L’uomo era già sotto controllo sanitario in quanto rientrato in Italia con un volo proveniente da Islamabad con scalo a Istambul. Al momento è in regime di isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono otto, di cui tre ricoverati. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Coronavirus Nettuno, positivo un 51enne pakistano: 8 casi in totale - LatinaBiz : Coronavirus Si sono registrati due nuovi positivi nelle ultime 24 ore rispettivamente ad Anzio e a Nettuno.… - LatinaBiz : Coronavirus Ci sono stati tre nuovi casi di Coronavirus che sono stati registrati sul territorio di Nettuno dalla… - ilClandestinoTW : Due nuovi casi di coronavirus sul Litorale, uno ad Anzio e uno a Nettuno - CasilinaNews : Nuovo caso di #coronavirus a #Nettuno -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Nettuno Coronavirus Nettuno, tre casi positivi: due cittadini del Bangladesh e una donna italiana LatinaToday Coronavirus Nettuno, positivo un 51enne pakistano: 8 casi in totale

E’ risultato essere residente a Nettuno il 51enne pakistano risultato positivo al tampone nella giornata di ieri e registrato dalla Asl Roma 6. L’uomo era già sotto controllo sanitario in quanto rient ...

Aperto il villaggio dello sport al Cine Village Talenti

Sono già centinaia i giovanissimi della nostra regione che, grazie a “CONI & Regione, compagni di sport”, il protocollo d’intesa che per il quarto anno vede il CONI Lazio e la Regione Lazio partner di ...

E’ risultato essere residente a Nettuno il 51enne pakistano risultato positivo al tampone nella giornata di ieri e registrato dalla Asl Roma 6. L’uomo era già sotto controllo sanitario in quanto rient ...Sono già centinaia i giovanissimi della nostra regione che, grazie a “CONI & Regione, compagni di sport”, il protocollo d’intesa che per il quarto anno vede il CONI Lazio e la Regione Lazio partner di ...