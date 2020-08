Coronavirus, crescono casi in Germania: 955 in 24 ore (Di sabato 1 agosto 2020) . Contagi totali salgono a 209.653 secondo l’Istituto tedesco Robert Koch Cresce l’allerta in Germania per via dell’aumento di contagi da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 955 nuovi positivi secondo l’Istituto tedesco Robert Koch. Attualmente i casi totali nel Paese sono 209.653. Sette i … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

