Come pulire il bagno in 5 minuti evitando detersivi dannosi! (Di sabato 1 agosto 2020) Volete detergere il vostro bagno senza utilizzare detersivi dannosi per voi e per l’ambiente? Ecco in che modo pulire ogni superficie con degli ingredienti naturali. Come eliminare dai sanitari: idea numero 1 Per eliminare lo sporco presente sulle superfici del vostro WC, potrete utilizzare un composto a base di bicarbonato di sodio e sale fino da cucina. Trasferire il composto all’interno del WC e passare lo scopino. Aspettate fino al giorno seguente e poi lavare con abbondate acqua. Come eliminare dai sanitari: idea numero 2 Un altro rimedio che vi consentirà di pulire in modo accurato i vostri sanitari, prevede l’utilizzo di: 100 grammi di bicarbonato di sodio 50 ml di sapone di Marsiglia liquido (o in scaglie da squagliare sul fornello) 20 gocce di olio ... Leggi su pianetadonne.blog

oldthotroad : @elm4riachee e se mi facessi assumere come facchina per poter pulire ogni giorno quella bellissima pazzesca magnifi… - patchonki : @AnnaRagosta @RobertoLocate14 Ma alla BBC una scatorcia come questa non la farebbero entrare neanche a pulire i ces… - il_Maggiore : @LucaCiardi1977 Come no? È l’unico posto dove serve pulire.?? - Royalory : Come pulire le cozze: 6 trucchi per superare ogni scoglio - futuroadestra : @Teresa12401552 @AMorelliMilano E ora che abbiamo gia perso troppo troppo tempo per una mononeurona come te, torna… -

Ultime Notizie dalla rete : Come pulire Pulire outfit sportivo | come pulire outfit sportivo | capi sportivi lavaggio | Stile.it Robot per la pulizia Ecovacs Deebot N79S, per oggi solo 129,99

Pulire la casa con senza sforzo a pochissimo prezzo. Il binomio diventa possibile grazie al super sconto con Amazon lancia su Ecovacs Deebot N79S, oggi venduto a solo 129,99 euro, meno della metà del ...

Roma, boom di incendi per le sterpaglie. E il comune ingaggia sentinelle

Pulire il verde di Roma e contenere così l’incidenza dei roghi? Neanche per sogno: il Comune mette in campo un’altra soluzione e istituisce le “sentinelle” anti-incendi. Metodo più pratico, perché si ...

Pulire la casa con senza sforzo a pochissimo prezzo. Il binomio diventa possibile grazie al super sconto con Amazon lancia su Ecovacs Deebot N79S, oggi venduto a solo 129,99 euro, meno della metà del ...Pulire il verde di Roma e contenere così l’incidenza dei roghi? Neanche per sogno: il Comune mette in campo un’altra soluzione e istituisce le “sentinelle” anti-incendi. Metodo più pratico, perché si ...